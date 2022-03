Kyrie Irving, une performance dingue qui fait office de piqure de rappel

Kyrie Irving est quand même un basketteur exceptionnel. Sa démonstration contre les Charlotte Hornets fait office de sacrée piqure de rappel, à défaut d’une dose de vaccin contre le COVID-19. Pour résumer simplement cette prestation magistrale : 50 points en 19 tirs. 101% de réussite selon le « true shooting pourcentage. » Tout simplement exceptionnel.

« Une masterclasse », résume Kevin Durant. « Tout ce qu’il fait est tellement pur. Ça avait l’air si facile. J’ai levé la tête [pour regarder le tableau d’affichage] et il avait déjà 10 points tout en donnant l’impression de n’avoir pris que 2 tirs. J’ai dit à Seth [Curry] ‘putain, je ne me rendais pas compte qu’il faisait autant de sale.’ C’était une performance vraiment incroyable. Si vous êtes un jeune joueur, vous devriez regarder ce match pour comprendre comment scorer au plus haut niveau. »