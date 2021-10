Des manifestants anti-vaccins soutiennent Kyrie Irving puis… ça part en vrille

Les Brooklyn Nets auraient certainement rêvé d’un meilleur scénario pour leur première de la saison au Barclays Center dimanche soir. Kevin Durant et ses coéquipiers se sont inclinés contre les Charlotte Hornets (95-111). Quelques heures auparavant, l’atmosphère était déjà agitée aux alentours de la salle. En effet, une manifestation anti-vaccins avait pour destination finale l’enceinte située dans le quartier new-yorkais.

L’ambiance était pacifique au début. En plus de s’exprimer contre les vaccins, les manifestants affichaient aussi leur soutien à Kyrie Irving. Le meneur All-Star est actuellement mis à l’écart des Nets parce qu’il ne peut plus jouer les matches à domicile, justement.

En effet, la ville de New York interdit l’accès aux salles pour toutes personnes non vaccinées, ce qui est donc le cas du joueur. La foule réunie devant le Barclays Center scandait donc des « Let Kyrie play. »

The scene outside Barclays Center where a group of protesters chant, “No vaccine mandate, Stand with Kyrie.” Several hold “Stand with Kyrie” signs. This is the Nets’ home opener. Kyrie Irving will be away from team until he complies with NYC vaccine mandate. pic.twitter.com/833DqYOLf7 — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) October 24, 2021

Ça ne s’est pas arrêté là. Des dizaines et des dizaines de manifestants ont ensuite essayé de s’introduire de force dans le building avant d’être repoussés par la sécurité. Forçant du même coup les Nets à verrouiller complètement l’accès de la salle.

NOW - Protesters against vaccine mandates breaking through barricades to Barclay's Center in NYC, chanting "Let Kyrie play"pic.twitter.com/PIWk42Uyus — Disclose.tv (@disclosetv) October 24, 2021

Getting scary out here. Crowd of protesters just jumped barricades and pushing towards door. Chanting let Kyrie play. pic.twitter.com/PlSu5B8amV — Barbara Barker (@meanbarb) October 24, 2021

Finalement tout est rentré dans l’ordre, a priori sans trop de problèmes, et les fans – vaccinés – ont finalement pu rentrer avec leur billet. La ville ne devrait pas changer ses règles avant un moment. Autrement dit, tant qu'il ne se fait pas vacciner, Kyrie Irving ne devrait pas jouer cette saison.

