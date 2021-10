Pas question d’attendre « Kyrie comme le sauveur » aux Nets

Les matches à domicile des Brooklyn Nets prennent désormais une dimension politique. Dimanche, avant le coup d’envoi contre les Charlotte Hornets, des manifestants affichaient par exemple leur soutien à Kyrie Irving devant le Barclay Center. Le meneur All-Star n’étant évidemment pas dans l’enceinte dont il est proscrit tant qu’il n’est pas vacciné. De ce fait, sa franchise l’a mise à l’écart du groupe pour le moment. Mais sur le terrain, les New-yorkais auraient bien besoin de sa vista et de son punch.

Parce qu’ils sont à la peine. Seulement une victoire en trois matches après la défaite d’hier (95-111). Kevin Durant doit se sentir esseulé par moment. L’ailier All-Star, déjà héroïque lors des deux sorties précédentes, a marqué 38 points. Ses coéquipiers n’ont pas su le suivre. James Harden est le seul à dépasser la barre des 10 unités : 15 pions, à 6 sur 16 aux tirs et avec 8 ballons perdus. Yep, Irving ferait du bien à la rotation des Nets. Mais KD refuse d’y penser.

« Oui, je pense que nous pouvons gagner même sans lui », répète le joueur, interrogé à plusieurs reprises sur le sujet après le match. « Je ne vais pas me dire en pleine rencontre ‘putain, nous n’avons pas assez de joueurs.’ On ne pense pas à ça pendant le match. On veut voir Kyrie Irving sur le terrain. C’est une pièce important de notre équipe. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas. Il faut trouver d’autres solutions. »

« Personne ne va perdre confiance et on ne va pas attendre que Kyrie vienne nous sauver. On va jouer. On doit juste jouer. »