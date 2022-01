Les Nets ne pourront pas enfreindre les règles pour Kyrie Irving

Kyrie Irving n’est pas vacciné et, de ce fait, il ne peut pas pénétrer dans l’enceinte du Barclays Center. Du coup, le meneur des Brooklyn Nets est un joueur en temps partiel : disponible pour les matches à l’extérieur et absent à domicile. Enfin… théoriquement, sa franchise pourrait le faire jouer. Elle s’exposerait simplement à une amende en ne respectant les lois mises en place dans la ville de New York.

Comment les Nets peuvent se permettre de faire jouer Kyrie Irving, même à Brooklyn

Les Nets auraient 5000 dollars à payer par match disputé par leur star à Brooklyn. Une somme presque anecdotique pour une franchise qui verse des millions à ses joueurs. Du coup, cette information laissait penser que les dirigeants pourraient être tentés de craquer – ce qu’ils n’ont absolument pas indiqué depuis le début de la saison. Mais Adrian Wojnarowski est venu calmer les plus optimistes.

To be clear on the hypothetical ability for a team to pay a fine for an unvaccinated player to play in a marketplace that local ordinances forbid: NBA memo to organizations on September 1 says that teams must follow local laws and players who don't comply won't be able to play.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2022