Kyrie Irving, son plan pour mettre les voiles dévoilé

Les Brooklyn Nets vont-ils vivre une intersaison cauchemardesque ? En négociations pour éventuellement prolonger son contrat, Kyrie Irving se trouve visiblement dans une impasse. Le meneur de jeu souhaite un contrat sur le long terme, alors que ses dirigeants veulent seulement le signer sur le court terme.

Probablement pour mettre la pression sur la direction des Nets, les rumeurs se sont multipliées ces derniers jours. Le natif de Melbourne envisagerait un départ dès cet été. Avec une short-list qui a déjà fuité. Et sans surprise, ce dossier pourrait également avoir un impact sur le futur de Kevin Durant.

On ne va pas se mentir, tout ce bruit semblait avoir un seul objectif. Forcer la main à Brooklyn dans les discussions. Mais de son côté, le journaliste de The Athletic Shams Charania se montre catégorique : l'ancien des Cleveland Cavaliers prépare activement son départ.

Désormais, Irving devrait activer sa "player option" à 36,5 millions de dollars pour la saison prochaine. Pour ensuite forcer son départ via un trade. Sans passer par un "sign-and-trade", le joueur de 30 ans rend "moins complexe" un éventuel mouvement au sein de certaines franchises.

Pour rappel, les Los Angeles Lakers, les Los Angeles Clippers, les New York Knicks, le Miami Heat, les Dallas Mavericks et les Philadelphia Sixers se trouvent dans les petits papiers du joueur. On devrait rapidement connaître les véritables intentions de Kyrie Irving. Car un coup de bluff n'est pas encore à écarter...

