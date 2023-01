Kyrie Irving veut rester aux Nets… et leur met déjà la pression ?

Il fut un moment où la carrière de Kyrie Irving en NBA semblait incertaine. Mise entre parenthèse par les prises de position du bonhomme, suspendu par sa franchise pour avoir posté sur ses réseaux sociaux un film aux théories antisémites tout en ayant longuement refusé de s’excuser. Le meneur des Brooklyn Nets a fait amende honorable avant de revenir. Il est irréprochable depuis. Sur et en dehors du terrain. Mieux encore, il a refait monter sa cote en enchaînant les prestations de haut rang.

Maintenant, le voilà à nouveau en position de force, enfin presque, au moment de négocier une extension avec les dirigeants new-yorkais. La belle-mère du joueur, qui est aussi son agent, a déclaré publiquement avoir contacté les Nets au sujet d’une prolongation de contrat.

« Nous n’avons pas eu de conversations significatives jusqu’à présent. On veut faire de Brooklyn notre maison, avec une extension juste, donc la balle est dans le camp des Nets », confie la représentante du All-Star.

Une manière de mettre un peu la pression sur les Nets. En faisant comprendre qu’il fallait un prix « juste. » Probablement proche du maximum, voire le maximum. Kyrie Irving s’affirme à nouveau comme l’un des meilleurs joueurs de cette ligue et il veut donc un salaire qui va avec son statut. Rien d’anormal.

En revanche, la situation reste particulière. Plusieurs mois en arrière, aucune franchise ne semblait prête à le signer. Pas même les Los Angeles Lakers, qui ont manifesté un intérêt. C’est pourquoi le joueur est finalement resté à Brooklyn en activant l’option sur sa dernière année de contrat.

Le front office new-yorkais – et leurs concurrents – vont-ils plutôt se concentrer sur les belles dernières semaines ou sur les différentes incompréhensions avec la star depuis son arrivée en 2019 ? Il est possible que la franchise joue la montre et attende cet été, une fois les playoffs passés, pour vraiment prendre une décision. En tout cas, ce qui semble acquis, c’est qu’Irving a bel et bien relancé sa carrière.

