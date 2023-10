Kyrie Irving réagit à son classement : “Qui en a quelque chose à foutre ?”

Kyrie Irving figure en 34e position du classement des meilleurs joueurs NBA actuels dévoilé cette semaine par ESPN. On a beau être sceptiques quant à la capacité du meneur des Dallas Mavericks à être le fer de lance d'une équipe très ambitieuse en 2023, en partie à cause de son manque de fiabilité, cela peut sembler un peu pas. L'intéressé a réagi sur ses réseaux, avec un tacle pas du tout dissimulé pour la corporation des journalistes qui donnent leur avis sur la valeur des joueurs NBA.

"Qui en a quelque chose à foutre ? Jamais ça ne m'intéressera. Les classements n'ont aucune foutue signification, encore moins quand ils viennent d'ESPN ou de ces autres plateformes médiatiques. La majeure partie des analystes ne sont pas des sources crédibles à mes yeux et je ne respecte pas leur opinion".

Voilà, c'est dit. Maintenant, on n'est pas contre une démonstration par les actes, Kyrie. Sur le talent brut, il n'y a aucun doute que l'ancien joueur des Cavs, des Celtics et des Nets figure parmi les meilleurs de la ligue. Quand on élargit un peu les critères d'un tel classement, c'est un peu moins évident. Charge à lui de faire mentir ceux qui n'y croient plus en réalisant une belle vraie première saison pleine avec Dallas, en compagnie de Luka Doncic.

