Aucun respect pour Zion, encore du drama à Charlotte

Le CQFR de ce jeudi 12 octobre avec Antoine Pimmel et Shaï Mamou est servi !

Dans le CQFR de ce jeudi 12 octobre, Antoine Pimmel et Shaï Mamou parlent des matches de la nuit en pré-saison NBA, des galères des Charlotte Hornets, du top 100 ESPN un peu irrespectueux pour Zion Williamson, mais aussi du game 2 des Finales WNBA avec Marine Johannès et New York.

