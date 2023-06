Kyrie Irving, les Rockets utilisés pour mettre la pression ?

A l'approche de l'ouverture de la Free Agency à 0h00, Kyrie Irving fait l'objet de nombreuses rumeurs. Depuis plusieurs semaines, le meneur semble pourtant bien parti pour prolonger aux Dallas Mavericks. Mais l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers veut obtenir un contrat max sur le long terme.

Et même si le propriétaire des Mavs Mark Cuban souhaite le retenir, pas sûr qu'il soit prêt à faire une telle folie. Pour lui forcer la main, quoi de mieux que des fuites concernant de possibles entretiens ? Comme nous vous l'indiquions ce vendredi, le natif de Melbourne a prévu de discuter avec les Phoenix Suns.

Selon les informations du journaliste de The Athletic Kelly Iko, Irving va également rencontrer les Houston Rockets ! On le sait, les Rockets ont de l'argent à dépenser et ont l'intention de sortir le chéquier pour se renforcer.

Les pistes prioritaires ? Fred VanVleet et Dillon Brooks, attendus dans le Texas pour de gros contrats sur le court terme. Mais dans l'hypothèse d'un échec avec FVV, courtisé sur le marché, le joueur de 31 ans peut représenter un vrai plan B.

Un intérêt crédible et qui risque de profiter à Kyrie Irving. De cette manière, il accentue, encore un petit peu, la pression sur Dallas. Il veut le max. Sur la durée. Compris ?

