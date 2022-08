Les Brooklyn Nets tiennent bon face aux demandes du tandem Kevin Durant-Kyrie Irving. On connaît les exigences de Sean Marks pour accepter un trade de KD et elles rendent pour le moment toute transaction impossible, ce qui arrange bien le GM. Pour Kyrie, c'est un peu plus flou. Jusqu'ici, on se demandait ce que Marks aimerait en contrepartie de l'insaisissable meneur All-Star. Une armée de futurs picks ? Une autre superstar à l'humeur moins changeante ?

Marc Stein a apporté un début de réponse en faisant connaître le "prix" demandé par les Nets pour accepter de se séparer de Kyrie Irving.

Il semble clair que Brooklyn n'est pas intéressé par des jeunes talents ou même la promesse de futurs picks et échanges. Les Nets veulent "du talent leur permettant de gagner dès à présent et pas un deal qui leur rapporterait seulement de futurs assets", croit savoir Stein. Ce qui accrédite la thèse de l'absence réelle de volonté de se séparer de Kevin Durant, auquel on aurait dit que l'on cherchait une nouvelle équipe simplement pour le contenter...

Il semblerait aussi que les Nets veuillent garder Kyrie Irving. Car quelle équipe à peu près sensée mettrait en péril un ou plusieurs All-Stars bien établis en NBA pour un joueur au talent certes monstrueux mais qui pourrait lui claquer entre les doigts ?

Il y a de moins en moins de chances que Kevin Durant et Kyrie Irving portent un autre maillot que celui de Brooklyn à la reprise. Il faudra alors voir s'ils sont capables de le faire avec bonne volonté ou non...

