Kyrie Irving, le all-in des Lakers ne suffit pas…

Si les Los Angeles Lakers sont prêts à céder deux picks au premier tour de la Draft, les Brooklyn Nets en veulent plus pour Kyrie Irving.

Il ne s'agit pas d'un secret, le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving intéresse les Los Angeles Lakers. La franchise californienne incarne d'ailleurs la seule piste sérieuse pour un trade du natif de Melbourne. Mais en attendant le dénouement du dossier Kevin Durant, les Nets n'ont pas l'intention de se précipiter.

Pourtant, les Angelenos ont bel et bien accepté de faire "all-in" pour l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers. En effet, selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les Californiens ont décidé de sacrifier les choix au premier tour de la Draft 2027 et 2029 pour le joueur de 30 ans.

Problème, les Nets en veulent plus. Et surtout, les Lakers doivent également trouver une troisième équipe en mesure d'absorber le contrat de Russell Westbrook. Une situation complexe, mais Rob Pelinka se donne bel et bien les moyens de tenter le coup.

Une information qui confirme les ambitions de Los Angeles sur le court terme. Une stratégie peu étonnante après la récente prolongation de LeBron James. Mais encore faut-il parvenir à monter un deal intéressant pour renforcer l'effectif.

Toujours d'après Wojnarowski, Pelinka se montre justement très actif sur le marché. Suffisant pour promettre du mouvement aux Lakers ?

LeBron James, le cas Kyrie Irving a complexifié son deal avec les Lakers