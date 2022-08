LeBron James prolonge aux Lakers pour le maximum !

LeBron James et les Los Angeles Lakers, l'histoire va bel et bien continuer. Sous contrat jusqu'en 2023, l'ailier a trouvé un accord avec ses dirigeants concernant une prolongation à 97,1 millions sur deux ans. Soit le maximum possible à ce stade de sa carrière.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, ce deal possède, sans surprise, une "player option" pour l'exercice 2024-2025. Une manière pour le King de conserver le contrôle de sa carrière au moment de l'arrivée attendue de son fils Bronny en NBA.

BREAKING: Los Angeles Lakers star LeBron James has agreed on a two-year, $97.1 million contract extension – including a player option for the 2024-2025 season, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. James had been entering final year of deal worth $44.5M.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2022