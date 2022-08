Le GOAT de Jeanie Buss n’est ni Kobe Bryant, ni LeBron James

C'est un extrait court et tiré d'un trailer du mode "Jordan Challenges" de NBA2K23, dont on vous a parlé la semaine dernière, qui chiffonnera peut-être LeBron James et, éventuellement, quelques fans hardcore de Kobe Bryant. Jeanie Buss, la patronne des Los Angeles Lakers, et donc de LeBron, a fait connaître son point de vue sur la question du meilleur joueur de tous les temps. Presque à la surprise générale, elle n'a pas défendu sa paroisse en citant un Laker, comme Kobe, dont elle était proche, ou LeBron, qu'elle pourrait avoir envie de brosser dans le sens du poil.

"Michael Jordan est le plus grand joueur de tous les temps", peut-on entendre Jeanie Buss, dans ce passage isolé où elle a accordé un entretien aux équipes de Visual Concepts.

Il y a quelques jours, Richard Jefferson avait lui estimé que LeBron James n'en avait pas fait assez sous le maillot des Lakers pour mériter d'être dans un classement des meilleurs Lakers All-Time.

Voilà qui devrait donner au King un supplément de motivation à l'orée de sa 20e saison en NBA.

Lakers owner Jeanie Buss calls Jordan the GOAT 👀 pic.twitter.com/OFQr43t6j1 — FootBasket™.com (@Foot_Basket) August 12, 2022

