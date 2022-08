On connait toutes les affiches des Christmas Games et c’est alléchant

On ne connaissait pour le moment qu'une seule des affiches probables des Christmas Games, ces rencontres disputées à Noël et qui génèrent toujours un audimat important pour la NBA. La rencontre entre les Dallas Mavericks de Luka Doncic et les Los Angeles Lakers de LeBron James sera bel et bien au programme. Shams Charania de The Athletic a révélé le reste des réjouissances.

Comme on l'avait espéré au vu de leur rivalité naissante et des piques que s'envoient leurs joueurs sur les réseaux et dans les médias, on aura droit à un match entre les Golden State Warriors et les Memphis Grizzlies, à San Francisco. Draymond Green et Ja Morant ne devraient pas manquer l'occasion de faire monter la pression et les retrouvailles entre Klay Thompson et Jaren Jackson Jr ne manqueront pas de piquant.

Les Boston Celtics, finalistes malheureux, accueilleront ceux qui pensent avoir le plus de chances de leur succéder à l'Est : les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Les New York Knicks continuent d'être populaires malgré leur médiocrité et seront à nouveau programmés le 25 décembre avec la réception des Philadelphie Sixers.

Enfin, les Denver Nuggets, fréquemment oubliés des Christmas Games, seront cette fois à l'affiche avec une alléchante opposition à domicile contre les Phoenix Suns.

Les rencontres des Christmas Games :

Bucks @ Celtics

Sixers @ Knicks

Lakers @ Mavs

Nuggets @ Suns

Grizzlies @ Warriors