NBA2K23 : On vous dévoile tout sur l’excitant mode “Jordan Challenges”

Il y a 12 ans, Mike Wang et Erick Boenisch avaient lancé le mode Jordan Challenges dans NBA2K11, pour tenter de mettre en lumière des moments importants de la carrière de Michael Jordan. Pour NBA2K23, il leur paraissait fondamental, #23 oblige, de revisiter le mode de jeu et éduquer un nouveau public en ce qui concerne le GOAT et ses accomplissements. Grâce aux nouvelles technologies et un travail de fond phénoménal, le remake va atteindre un niveau de détails et une qualité de gameplay exceptionnels.

Les deux responsables de Visual Concepts nous l'ont présenté en avant-première il y a quelques jours et cette nouvelle version des Jordan Challenges est l'une des choses les plus excitantes de ce nouvel opus. Il y aura donc 15 matches de légende de Michael Jordan auxquels vous pourrez participer avec des missions à accomplir pour coller à la réalité, de la finale du Tournoi NCAA entre North Carolina et Georgetown à son dernier sous le maillot des Bulls avec le game winner face au Jazz.

En termes d'immersion, on est sur du très, très lourd, puisque des filtres vidéos ont été ajoutés pour recréer l'atmosphère de l'époque et 2K s'est aussi attaché les services de Mike Fratello, qui commentait fréquemment les matches à cette période en plus de son job de coach, et de Ray Clay, l'annonceur officiel des Bulls lorsque Michael Jordan sévissait sur les parquets.

NBA2K23 : Révélations sur les nouveautés du gameplay

Pour agrémenter le tout, chaque match aura son interview de légende pour se mettre dans l'ambiance et évoquer les à côtés de cette rencontre : Kareem Abdul-Jabbar, Dennis Rodman, Phil Jackson, Shaquille O'Neal, Patrick Ewing, Dominique Wilkins, Chris Mullin ou encore Gary Payton, se sont tous prêtés au jeu pour un contenu journalistique qui sera une vraie plus-value.

En termes de gameplay, les joueurs de l'époque ne seront pas en mesure de réaliser des moves anachroniques, MAIS et c'est un grand plaisir, l'arbitrage et les règles ont également été adaptés. Le handchecking et l'impact physique des années 80 et 90 ont été parfaitement retranscrit, pour permette de comprendre avec quoi devait composer Michael Jordan à cette époque.

Les nostalgiques devraient passer un moment très "madeleine de Proust", alors que les plus jeunes se rendront mieux compte du style de basket pratiqué à l'époque, sans shoot à 3 points à tout va. Le travail est colossal et le plaisir que l'on va prendre à vivre ou revivre ces moments-clés de la carrière de MJ sera tout simplement immense.

Pour rappel, NBA2K23, qui comptera une édition Jordan, sortira le 9 septembre prochain, mais il est déjà possible de le pré-commander.

Le trail officiel des Jordan Challenges dans NBA2K23