Kyrie Irving prêts à quitter les Nets ? Lakers et Knicks en embuscade

En 2019, les Brooklyn Nets affichaient fièrement leurs ambitions après avoir signé Kevin Durant et Kyrie Irving lors de la même intersaison. Trois ans après, le meneur All-Star n'a joué que 103 matches de saison régulière avec la franchise new-yorkaise. Non seulement l'équipe n'est pas allée au bout mais elle n'a même pas fait mieux qu'un second tour de playoffs. Les relations entre le management et le joueur se sont d'ailleurs refroidies entretemps.

Irving a notamment suscité de nombreuses polémiques la saison passée en refusant de se faire vacciner, quitte à se retrouver à l'écart des Nets pendant plusieurs mois. Entre ses pépins de santé et son caractère particulier, le joueur de 30 ans ne dispose pas d'un totem d'immunité au sein de l'organisation. Et ce malgré son statut de star ou ses 27 points de moyenne.

Selon Shams Charania, les deux parties seraient même loin d'un accord au sujet d'une extension de contrat. Kyrie Irving a la possibilité de prolonger dès cet été ou de tester le marché en renonçant à sa dernière saison à 39 millions de dollars. Du coup, le vétéran envisagerait désormais d'être free agent pour signer où bon lui semble.

L'insider ajoute que les Los Angeles Lakers, leurs voisins les Clippers mais aussi les New York Knicks pourraient s'intéresser à "Uncle Drew". En revanche, les deux formations californiennes n'ont pas d'espace sous le Cap pour le signer directement. Elles devront donc passer par un sign&trade toujours compliqué à mettre en place.

Kyrie Irving avait indiqué son intention de rester à Brooklyn à l'issue de la saison.

Kyrie Irving et les Nets se dirigent vers une extension sous conditions