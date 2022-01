« Kyrie Irving, le meneur le plus technique de l’Histoire »

Kyrie Irving est un personnage à part dans l’univers NBA. Il est d’ailleurs le seul joueur à mi-temps de la ligue. Mais au-delà de ça, au-delà de son caractère mystérieux et de ses engagements – nobles pour la grande majorité – le meneur des Brooklyn Nets est aussi un joueur très spécial. Un slasheur assez unique en son genre. Ce n’est pas Chauncey Billups qui dira le contraire.

« Kyrie est juste un sorcier mec. C’est un must-watch à la TV. Je pense que c’est le meneur le plus technique de l’Histoire de la NBA », confie le coach des Portland Trail Blazers. Un avis partagé par Steve Nash : « C’est difficile de débattre du contraire. D’autres sont évidemment dans la conversation mais en termes d’aisance balle en main, de mouvement, de création de son tir, de touché aussi bien de près qu’à mi-distance ou à trois-points… il est incroyable. »

Sympa les compliments venant d'un ancien All-Star champion NBA et d'un ex-double MVP. Après c’est souvent délicat quand un joueur actuel est considéré comme le meilleur de tous les temps dans une catégorie – sauf pour Stephen Curry aux tirs, c’est devenu incontestable – parce qu’une horde de passionnés tend toujours à rappeler un passé nostalgique en citant tel ou tel ancien joueur. Alors, bien sûr que Kyrie Irving n’est pas tout seul dans la discussion.

Mais on n’a sans doute jamais vu ça en matière de « ball handling » par exemple. Ses layups sortent aussi d’un autre univers. Et sur ces deux aspects, il est très certainement le meilleur. Après, tout dépend de ce que chacun considère comme la technique pure et dure. Si on y inclut par exemple la science du jeu, Irving reste loin derrière d’autres point guards.

