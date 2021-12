Kyrie Irving sort du silence : « J’ai compris la décision des Nets »

Kyrie Irving s'est présenté devant la presse pour la première fois depuis sa mise à l'écart des Brooklyn Nets mercredi. Le meneur, sorti du protocole Covid, a pu participer à son premier entraînement collectif et va progressivement se remettre dans une forme adaptée pour participer à l'un des prochains matches à l'extérieur de son équipe. Ce ne sera sans doute pas dès le 5 janvier, sur le parquet des Pacers, mais plutôt autour du 12 janvier, lors du déplacement à Chicago.

Kyrie n'a pas indiqué s'il comptait se faire vacciner dans les prochaines semaines, à l'image de ce qu'a finalement fait Bradley Beal il y a quelques jours, lui qui faisait partie des derniers joueurs réticents. Il s'est simplement exprimé sur la période qu'il venait de vivre et sur ce retour tant attendu au milieu de Kevin Durant, James Harden et des autres.

"J'ai compris leur décision et je l'ai respectée. Il m'a fallu prendre du recul et ne pas trop m'attacher émotionnellement à la décision qui a été prise. J'ai dû me placer du point de vue de l'organisation et de mes coéquipiers. J'ai compris ce choix de me dire que si je n'étais pas pleinement vacciné, je ne pouvais pas pleinement participer.

J'ai manqué tellement de temps... C'est la première fois que je me retrouve à nouveau au milieu des gars depuis trois mois et j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Je connaissais les conséquences de mon choix. J'étais entré dans la saison avec l'idée d'être un coéquipier à plein temps et de prendre et donner du plaisir. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Les choses arrivent toujours pour une raison. Nous en sommes là aujourd'hui et je suis heureux.

Mes coéquipiers m'ont accueilli à bras ouverts. Je ne vais pas mentir, ça a été difficile de regarder ça de l'extérieur et avec ce qui se passe dans le monde. Je sais que tout le monde souffre à cause du Cofid et je prie pour que tout le monde aille bien", a expliqué Irving devant les médias, notamment ESPN.