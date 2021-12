James Harden se frotte les mains du retour de Kyrie Irving

Kyrie Irving va faire son retour avec les Brooklyn Nets. Même si son come-back se retrouve retardé par le protocole lié au Covid-19, le meneur a été autorisé par ses dirigeants, même sans se faire vacciner, à revenir former un Big Three effrayant avec Kevin Durant et James Harden pour les matches à l'extérieur.

Toujours incapable de jouer au Barclays Center en raison de la législation à New York, le natif de Melbourne suscite de grosses attentes. Notamment chez Harden, qui n'a pas caché sa satisfaction par rapport à cette décision.

"Nous savons tous à quel point Kyrie incarne un talent spécial. Ce qu'il apporte pour cette organisation et notre équipe. Le fait d'être avec lui, même seulement pour les matches à l'extérieur, va donc représenter un truc énorme pour nous. Evidemment, ça va rendre notre travail à tous beaucoup plus facile. Surtout qu'il nous a beaucoup manqué...", a ainsi jugé James Harden devant les médias.

Même avec Irving, les Nets ont réussi à trouver des solutions. Actuellement en tête de la Conférence Est, Brooklyn affiche un excellent bilan : 22 victoires et 9 défaites. Et forcément, avec l'apport à l'extérieur de l'ancien des Cleveland Cavaliers, James Harden et ses partenaires seront encore plus dangereux.

L’espoir des Brooklyn Nets avec le retour de Kyrie Irving…