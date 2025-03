Au moins deux semaines d’absence pour Jalen Brunson

Le premier verdict est tombé pour Jalen Brunson après sa blessure contre les Los Angeles Lakers jeudi soir. Comme prévu, le meneur All-Star souffre d'une entorse de la cheville. Il avait été contraint de quitter ses coéquipiers à un peu plus d'une minute de la fin de la prolongation après être retombé sur le pied d'Austin Reaves. Brunson va être éloigné des terrains pendant au moins deux semaines avant d'être réévalué.

Un coup dur pour New York, qui peine à créer du jeu sans lui. Les Knicks n'ont d'ailleurs marqué que 95 points la nuit dernière contre les Clippers. Ils ont encore un peu d'avance au classement à l'Est mais leur troisième place reste sous la menace des Bucks et des Pacers.