Kyrie Irving va devoir patienter : il rejoint KD et Harden en protocole Covid !

De retour avec les Brooklyn Nets, le meneur Kyrie Irving a été placé en protocole Covid et va devoir patienter avant de retrouver le terrain.

Les Brooklyn Nets sont décimés ! Avec désormais 10 joueurs en protocole Covid, dont James Harden et Kevin Durant, la franchise a fait le choix de rappeler Kyrie Irving. Écarté jusqu'à maintenant en raison de son refus de se faire vacciner (il ne peut pas jouer à domicile à cause de la législation), le meneur incarne une solution pour palier aux nombreuses absences.

Sauf que le natif de Melbourne va également être indisponible ! En effet, l'ancien des Cleveland Cavaliers se retrouve également à l'isolement ! En raison d'un test positif (ou non concluant), Irving a rejoint KD et Harden en protocole Covid, selon le journaliste de The Athletic Shams Charania.

Non-vacciné, le joueur de 29 ans va devoir présenter des tests négatifs pendant 5 jours consécutifs pour revenir. Pour définir la durée de son absence, tout va finalement dépendre de sa situation personnelle.

S'il est réellement positif, on risque d'attendre un moment avant de le voir en action. Dans l'hypothèse d'un test non-concluant, son retour pourrait s'effectuer lors du prochain road-trip des Nets, qui commence le 23 décembre.

Dans tous les cas, il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour Brooklyn. En réintégrant Kyrie Irving, les Nets voulaient limiter les dégâts par rapport aux absents du Covid. Et il se retrouve finalement dans la même situation.

