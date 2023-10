Kyrie Irving : un début de polémique avec son nouveau sponsor…

Cette saison, Kyrie Irving s'attachera d'abord à être disponible et efficace pour les Dallas Mavericks, après la signature de son nouveau contrat durant l'intersaison. Si le meneur All-Star espérait un peu de quiétude pour le début de saison en ce qui concerne l'extrasportif, c'est raté. Rolling Stones met cette semaine en avant le récent partenariat entre Kyrie et l'équipementier ANTA. Il n'est évidemment pas le premier athlète à singer un contrat avec l'entreprise chinoise, mais le timing de la signature le rôle de "chief creative officer" qu'il occupera font parler.

Le 3 octobre dernier, une lettre d'un membre du Congrès américain à destination d'Adam Silver accuse ANTA et plusieurs autres entreprises, de participer activement au travail forcé et d'avoir un rôle direct dans le financement du génocide organisé contre les Ouighours, dans la province de Xinjiang. Dans cette missive, il était demandé à la NBA de se positionner clairement contre ces pratiques. Le syndicat des joueurs a également été averti que la signature de Kyrie Irving était problématique dans un autre courrier qui lui était destiné.

Si Kyrie Irving ne s'est pas encore exprimé à ce sujet, ses représentants n'ont pas donné l'impression que le meneur des Mavs allait cesser son partenariat avec ANTA.

"Kyrie Irving et ANTA sont fermement opposés au violations des droits de l'homme. Les allégations à ce sujet sont préoccupantes. Cependant, ANRA n'a cessé de clarifié sa position et le fait qu'il est interdit d'avoir recours au travail forcé ou involontaires dans leurs ateliers. Nous pressons les médias et le public de traiter cette question avec honnêteté et nuance, plutôt que de relayer des récits biaisés ou sans fondement. Le partenariat entre Kyrie et ANTA a pour but de faire progresser le côté créatif du basket et de soutenir les talents émergents. Nous restons déterminés à pratique un business éthique et sommes toujours ouverts au dialogue, tant qu'il est constructif".

Pour rappel, Kyrie Irving est converti à l'islam, qui se trouve être la religion du peuple ouïghour.

