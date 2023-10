Kyrie Irving se sent enfin “en paix” à Dallas

Kyrie Irving a décidé de rester aux Dallas Mavericks cet été. Après une rapide étude de ses options sur le marché, le meneur a vite opté pour les Texans. Financièrement, les Mavs avaient, de loin, la meilleure proposition.

Et même sportivement, le natif de Melbourne se sentait désiré par les dirigeants texans. Désormais sous contrat pour trois ans (126 millions de dollars), l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers espère s'installer sur le long terme à Dallas.

Car après des dernières années agitées, Irving se sent enfin "en paix".

"Je peux vous dire que c'est tellement plus paisible en étant présent dès le premier jour. Vous pouvez honnêtement définir des attentes par rapport au niveau à atteindre. On peut utiliser le training camp pour évoluer avec les coéquipiers et les entraîneurs.

En déplacement (match de préparation à Abu Dhabi, ndlr), vous n'avez pas le choix : vous devez vous connecter et apprendre à connaître les autres. Je suis reconnaissant pour cette opportunité. Dallas ne m'a témoigné que de l'amour lorsque j'ai été échangé.

Ils m'ont accueilli chaleureusement et m'ont dit d'être moi-même. Je suis en paix", a assuré Kyrie Irving face à la presse.

A 31 ans, Kyrie Irving a l'opportunité de se relancer. Et en se concentrant uniquement sur l'aspect sportif, il a encore le talent pour peser en NBA.

