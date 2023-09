Lors de la dernière Free Agency, Kyrie Irving a rapidement décidé de revenir aux Dallas Mavericks. Dès l’ouverture du marché, le meneur s’est engagé pour 126 millions de dollars sur 3 ans en faveur de la franchise texane.

Mais avant de donner cet accord, l’ex-joueur des Cleveland Cavaliers a tout de même étudié ses possibilités. Sur le marché, le natif de Melbourne suscitait quelques intérêts. Notamment de la part des Phoenix Suns.

Mais ses prétendants ne pouvaient pas rivaliser, sur le plan financier, avec les Texans. Et du coup, Irving a rapidement fait son choix.

"Je suis heureux de revenir ici. Il n'a pas été trop difficile de trouver une solution. Comme numéro 1 sur ma liste, il y avait Dallas. Il est évident que j'ai regardé ailleurs - les opportunités salariales, où je pouvais m'intégrer avec d'autres gars dans la ligue - mais les possibilités étaient rares.

Et comme j'ai 31 ans, je devais avoir un point de vue différent, et j'ai senti, pas seulement que je pouvais m’installer ici, mais que j’étais heureux de revenir ici et d'être accueilli chaleureusement. J'ai donc tout pris en compte.

J'ai pris le temps, quelques jours avant la Free Agency, d'être avec ma famille, de jauger ce qu'ils pensaient d'être à Dallas à mes côtés. Et tout le monde était enthousiaste. Même lorsque j'ai été transféré ici, à la mi-saison, une grande partie de ma famille était enthousiaste. Et attendait avec impatience que je puisse avoir l'esprit tranquille sur et en dehors du terrain.

J'en avais déjà assez supporté la saison dernière ou même les deux précédentes. Alors ils savaient que je voulais me débarasser de tout cela et ne pas avoir l'impression de devoir être Superman ou d'être parfait. Je voulais juste être moi-même.

Je pense donc que c'est le meilleur endroit pour le faire et continuer à mûrir et à grandir en tant qu'homme", a fait savoir Kyrie Irving face à la presse.

Avec un tel contrat, Dallas a pris un risque après les dernières années compliquées de Kyrie Irving. Mais sportivement, le pari peut s’avérer payant si son duo avec Luka Doncic parvient à fonctionner.

Kyrie Irving et Luka Doncic, une hiérarchie claire chez les Mavs