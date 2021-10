Kyrie Irving, un manque à gagner finalement évalué à… 200 millions ?!

Kyrie Irving a beau avoir tenté de clarifier sa situation, sa volonté de continuer à jouer en NBA mais sans avoir recours au vaccin semble vouée à l'échec. Dans les prochaines semaines, on devrait voir jusqu'où est prêt à aller le meneur des Brooklyn Nets.

Selon Shams Charania, Irving va passer à côté de 16 millions de dollars supplémentaires, puis se voir refuser la prolongation de contrat qu'il espérait à hauteur de 185 millions, ce qui fait monter la somme "perdue" à près de 200 millions de dollars.

La stratégie de Kyrie Irving semble vouée à l'échec. On pouvait supposer qu'il attendait que l'état de New York lève rapidement ses obligations vaccinales et ses précautions sanitaires. Sauf qu'il n'en sera rien, puisque les autorités locales ont indiqué à The Athletic qu'aucun assouplissement n'était prévu en la matière dans les mois qui viennent.

Les options qui s'offrent à lui sont donc limitées : finalement accepter la vaccination - puisqu'il assure qu'il n'est pas antivax mais simplement anti-obligation - refuser et s'exposer à ce que les Nets décident de le trader assez rapidement, ou patienter encore davantage sans jouer et sans être rémunéré, jusqu'à ce que le contexte sanitaire lui permette de ne plus être considéré comme un risque pour ses camarades et les gens qui gravitent autour de la NBA. Ce ne pourrait être que dans plusieurs années...

Rappelons que 96% des joueurs NBA sont aujourd'hui vaccinés et prêts à débuter la saison sans encombre.

"I'm told that Kyrie has no plans to get vaccinated. ... He's leaving another $16M on the table as well as a potential $185M extension, so he stands to lose about $200M." — @ShamsCharania

