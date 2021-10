Kyrie Irving est sorti de son silence, au lendemain de l'annonce des Brooklyn Nets de sa mise à l'écart de l'équipe pour la saison à venir. Non-vacciné, le meneur All-Star a tenté de clarifier sa position dans une vidéo postée sur ses réseaux. On n'est pas ressorti de ces quelques minutes de live persuadés que tout allait très bien dans la tête de Kyrie, mais on retient quand même une information importante : il ne prendra pas sa retraite malgré ce coup dur qu'il a lui-même provoqué.

"Je me dois de me tenir au côté de ceux qui sont vaccinés et choisissent de reprendre le travail, mais aussi les non-vaccinés que l'on oblige à être vaccinés et qui perdent leur gagne-pain. Nous devons tous être ensemble, il ne doit plus y avoir de division. [...] C'est ce que j'avais àd ire et j'espère que l'on montrera ma vidéo sur les chaînes télé pour que l'on ne parle plus de moi et de ma vie sans rien savoir".

Et non, je ne prends ma retraite, je ne vais pas quitter le basket de cette manière. Il y a encore beaucoup de travail à faire et de jeunes à inspirer. Je sais qu'ils veulent devenir plus forts que moi et j'ai hâte de les affronter".