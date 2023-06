Kyrie Irving voudrait convaincre LeBron James de venir à Dallas

Kyrie Irving aurait sondé LeBron James dans l'idée d'une réunion à Dallas. On ne sait même pas si ce serait techniquement possible...

Depuis plusieurs mois, on devine un intérêt de Kyrie Irving et LeBron James pour collaborer à nouveau après leurs années communes à Cleveland. Mais jusque-là, on imaginait seulement la possibilité de voir Kyrie débarquer aux Lakers. Et si la réunion se faisait dans l'autre sens ? D'après Shams Charania de The Athletic, le meneur des Dallas Mavericks aurait contacté LeBron James pour tester son éventuelle envie de jouer pour les Mavs.

L'information ne va pas plus loin et on ne sait pas ce que LeBron lui a répondu, ni même si c'est envisageable dans le cadre d'un trade, alors qu'il reste encore une année de contrat au King à Los Angeles. Pour rappel, Kyrie Irving est lui free agent et a donc le loisir de signer où il veut si l'offre de contrat le satisfait.

On va surveiller ça de près, mais on ne voit pas bien comment la chose pourrait se matérialiser sans que ce ne soit Kyrie qui vienne aux Lakers.

