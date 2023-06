Podcast #94 : Bientôt la fin des superteams en NBA ?

Dans l'épisode de cette semaine, Antoine Pimmel et Shaï Mamou se penchent sur les superteams en NBA et la possibilité de les voir disparaître.

On sort un peu de l'actualité pure et dure des playoffs avec un sujet sur les superteams en NBA et leur possible fin. En l'absence de Théo Haumesser, toujours en train de crier "Jimmmyyyy", ivre de joie, du côté de South Beach, en train de finaliser les derniers détails du Mook #12 sur BOSTON, Antoine Pimmel et Shaï Mamou discutent de tout ça dans l'épisode de cette semaine.

Merci de nous suivre et d'être fidèles au rendez-vous toutes les semaines ! N'hésitez pas à réagir, commenter, partager et liker l'émission sur YouTube ou sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez !

Vous pouvez aussi retrouver la team tous les matins du lundi au vendredi dans le CQFR vidéo et chaque mardi à 23 heures dans la Late Session sur notre chaîne Twitch.

Le podcast sur YouTube

Miami réussit un coup de maître à Denver