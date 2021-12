La adidas Dame 8 « Dame Time » annoncée pour janvier

Nous vous en avons suffisamment parlé ces dernières semaine : Damian Lillard est une des déceptions du début de saison NBA. Toujours capable de cartons et de coups de chaud mémorables, le joueur nous a quand même présenté il y a quelques semaines sa nouvelle silhouette signature : la Dame 8 (8, déjà ??!!).

Si le shape est globalement dans la lignée des précédents numéros, ici on parle surtout de recyclage et d'écologie, avec 50% de matériaux recyclés composant l'upper sur un mix de synthétique et de mesh épais ressemblant à un tissage. Le logo est toujours présent sur le pull tab de la languette, et la mention Dame est placée en transparence sur le côté et en lettrage très MTV 90s sur le talon. Les mélanges de matériaux permettent d'insérer pas mal de couleurs, comme ce coloris noir, blanc et mint que l'on apprécie tout particulièrement.

Mais l'avancée la plus marquante et le remplacement du système d'amorti LIGHTSTRIKE qui a longtemps fait les beaux jours du modèle du meneur des Blazers, remplacé par de la mousse BOUNCE PRO, ce qui promet un confort parfait que ce soit sur parquet ou playground. On valide totalement la semelle crème qui remonte que l'avant du pied et recouverte de petits éclairs.

La sortie de cette version "Dame" est calée pour le 25 janvier prochain. A ne pas manquer.

Les images de la adidas Dame 8 "Dame"