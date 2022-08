La Air Force 1 Low se met aux couleurs de la Nouvelle Orleans

A un peu moins de deux mois de la reprise de la saison NBA, nombreux sont ceux qui se demandent encore quelle va être "leur" équipe. Entre les déçus des Lakers, les impatients des Knicks, les blasés des Clippers et les gavés des Nets, il va y avoir du monde à satisfaire.

Et pourquoi pas... les Pelicans ? Nike a surement senti le coup et propose une Air Force 1 low qui va rendre un bel hommage à la ville de la Nouvelle Orleans. Du cuir blanc vernis avec des touchées dorées métalliques sur les eyelets et le patch du talon, ainsi que sur la carte de la ville placée sur le coté et surmontée du chiffre 504 qui est le code la capitale de la Louisiane.

Le même code que l'on retrouve sur un joli bijou de lacets. Quant au clou du spectacle, il se situe sur le swoosh recouverts de brillants à la manière de Swarovski.

Cette AF1 devrait sortir dans les prochaines semaines. Parfait pour le tipoff !

Les images de la Air Force 1 Low NOLA