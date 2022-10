La Air Jordan 1 Hi’85 Black White de retour en 2023

Depuis 4 ans les sorties de la version Hi ’85 de la Jordan 1 créent un petit évènement. Considérée à juste titre comme la version la plus fidèle au modèle OG, cette silhouette nous régale à chaque fois.

En février 2023, c'est un autre coloris issu de la collection originale de 1985 qui va voir le jour. Noir et blanc se partagent le pied, difficile de faire plus sobre et classe à la fois. Le cuir sera bien sur de qualité premium, avec du nylon sur la languette, et le traditionnel Nike Air sur l'étiquette.

Encore quelques mois de patience pour se procurer cette Jordan 1, et nul doute que ce sera la cohue une fois de plus pour l'attraper à un prix qui devrait avoisiner les 200 euros.

Les images de la Air Jordan 1 Hi'85 Black White