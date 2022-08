La Air Jordan 1 Low se met la tête à l’envers

Version upside down.

Si vous êtes fans de Stranger Things et du désormais tristement célèbre "Upside Down", alors vous allez apprécier le concept de cette nouvelle Air Jordan 1 low. En effet les designers de la marque au Jumpman ont décidé de retourner totalement le modèle en cuir et toile épaisse.

Les coutures deviennent apparentes, l'intérieur devient extérieur, et seuls le logo Wings, la semelle et l'étiquette Nike sont à leur place classique. Niveau coloris, le mélange de noir et gris est assez intéressant, laissant bien ressortir le jaune de la mousse.

Cette Jordan 1 très originale sortira le 26 août prochain.

Les images de la Air Jordan 1 Low OG EX