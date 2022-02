La Air Jordan 12 Playoffs de retour pour le All Star Weekend

Lorsque l'on parle des finales NBA 1997, on pense toujouts au Flu Game et à la Jordan 12 noire et rouge qui reste un modèle de légende. Mais il ne faut pas oublier que la gtande majorité des matchs de playoffs de cette années là furent jouer par MJ dans le coloris Playoffs de la silhouette imaginée et dessinée par Tinker Hatfield.

Le All Star Weekend verra le retour de ce simplissime colorway, avec sa base en cuir noir à gros grain, ses renforts latéraux en cuir "lizard" blanc, ses eyelets dorés, complété par du rouge sur l'étiquette arrière, le Jumpman de la languette et le 23 du talon. Tout est superbe et fidèle à l'OG, jusqu'à la mention TWO3 le long du coupe de pied.

La release de cette JOrdan 12 se fera le 19 février, pour le moment exclusivement en Europe, alors ne la manquez pas !

Petit bonus : pour l'anniversaire du GOAT (59 piges, on vous jure...), on vous remet le shoot décisif du game 1 des finales 1997, avec ce bon vieux Bryon Russell toujours à la ramasse.

Les images de la Air Jordan 12 Playoffs :