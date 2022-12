La Air Jordan 3 Reimagined se dévoile

En 2023 nous fêterons comme il se doit les 60 piges de sa majesté Michael Jordan. L'occasion de voir revenir quelques modèles iconiques, et parmi eux la merveilleuse Air Jordan 3 White Cement, devenue mythique grâce à une photo prise lors du Slam Dunk Contest de 1988.

Un peu à la manière de la Air Jordan 1 “Lost & Found” sortie il y a quelques jours Jordan Brand continue son story telling en ressortant le coloris le plus recherché de la AJ3, et le reconditionnant à sa manière. C'est dans une boite un peu usée, comme si elle sortait d'un vieux grenier, que la pépite est emballée. Avec son cuir épais, son elephant print et le retour du Nike Air sur le talon (un peu jauni pour le côté vintage), tout est en place et délicieux.

Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 11 mars 2023 pour se la procurer. Rêvons un peu d'ici là.

Les premières images de la Air Jordan 3 Reimagined

merci à @soleyalone pour les pics