La Air Jordan 6 se met en mode Aqua

Petit clin d'oeil au All Star Game de 1993.

Les versions noires de la Air Jordan 6 sont toujours fiévreusement guettées par les aficionados de la silhouette dessinée par Tinker Hatfield en 1991. A l'instar du coloris OG Infrared connu de tous, l'upper sera recouvert de nubuck fin, mais il sera ici rendu hommage à la Jordan 8 et plus précisément au All Star Game de 1993 qui a révélé au monde le colorway Aqua.

Au début des 90s, le ASG était pour Nike le moment parfait pour présenter des coloris inédits de son modèle phare, et il y a 30 ans le fameux mélange de bleu, blanc et violet avait fait son petit effet. C'est donc une excellente idée de le placer sur la semelle de la 6, avec également du violet sur le Jumpman de la languette, le lacelock et le heeltab.

Nous vous laissons profiter des premières images (non officielles) offertes par le toujours très sérieux @zsneakerheadz, en attendant une date de sortie pour cette Air Jordan 6 qui devrait se faire aux alentours des vacances de fin d'année.