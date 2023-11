La All Pro Nitro de Puma collabore avec les Gremlins

Puma nous surprend une fois de plus et offre sa All Pro Nitro aux bebêtes les plus mignonnes / badass de l'univers, à savoir les Gremlins.

La chaussure se décline donc en deux pieds de coloris différents, un marron et blanc pour le trop mignon Gizmo, et l'autre avec un vert khaki pour rappeler les affreux Gremlins après transformation.

De la fourrure blanche est placée sur la languette, dont l'étiquette rappelle les trois règles d'or à respecter si vous avez un Mogwai à la maison : ne jamais l'arroser, ne pas l'exposer à la lumière et surtout ne jamais le nourrir après minuit. Les têtes des deux personnages apparaissent d'ailleurs sur les talons (l'un en cuir, l'autre en nubuck) dans une petite bulle orangée assortie à la semelle.

Alors ok ce n'est pas forcément facile à porter en match, mais avouez que la collab (déclinée également en tshirts) est bien pensée et réalisée, pour tous ceux qui gardent une âme d'enfant.

Les images de la Gremlins x Puma All Pro Nitro