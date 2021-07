La boulette : Patty Mills pris pour une femme pendant la cérémonie des JO

On aime se moquer des bévues de France Télévision sur les noms de nos joueurs de basket (Boris Viaud, Ronny Turias, etc..), mais les autres pays ne sont pas forcément épargnés. Les téléspectateurs de CBC au Canada ont pour certains assisté à un moment un peu gênant lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo.

Alors que c'était au tour de l'Australie de défiler avec ses porte-drapeaux Patty Mills, le joueur des San Antonio Spurs, premier aborigène à avoir cet honneur, et la nageuse Cate Campbell, le commentateur local a... un peu fauté.

If Canadaland covered sports, you could crush CBC for just calling Aussie flagbearer and NBA player Patty Mills a woman. pic.twitter.com/FH2RUeuVjo

— Steve Scrabble (@scrabbleship13) July 23, 2021