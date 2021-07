Jeux Olympiques : les 12 équipes passées au crible

Le basket au Jeux Olympiques, c'est évidemment ce qui va nous intéresser en priorité. Le tournoi est particulièrement relevé cette année, avec trois poules dont huit équipes vont sortir (toutes celles qui finiront aux deux premières places et les deux meilleurs troisièmes) pour s'affronter en quarts de finale. Voici une petite présentation des trois groupes, avec pour débuter celui de l'équipe de France.

Groupe A

France

L'équipe de France sort d'une médaille au Mondial 2019 et se rend à Tokyo avec un noyau dur similaire à celui qui a permis de décrocher le bronze en Chine. On a forcément envie de voir les Bleus faire au moins aussi bien. Les tauliers sont là, plus expérimentés que jamais et prêts à aller chercher leur première breloque olympique depuis les Jeux Olympiques de Sydney en 2000.

Si les cadres sont là, notamment ceux que Team USA redoute (Steve Kerr a cité Evan Fournier, Nicolas Batum, Rudy Gobert et Nando De Colo), le reste du groupe a été assez nettement remanié par la force des choses. Exit Amath M'Baye, Paul Lacombe, Axel Toupane, Louis Labeyrie et Mathias Lessort. Bienvenue à Thomas Heurtel, Timothé Luwawu-Cabarrot, Guerschon Yabusele, Petr Cornelie et Moustapha Fall.

Le programme complet des équipes de France aux Jeux Olympiques de Tokyo

Une nouvelle fois, c'est la défense qui semble devoir être la grande force de l'équipe de Vincent Collet, avec plusieurs joueurs clairement tournés vers cette spécialité. Personne, de Team USA à nos amis espagnols, n'a envie de se retrouver à attaquer face à Rudy Gobert, Nicolas Batum ou même Frank Ntilikina, qui est sans doute toujours en NBA grâce à cette arme majeure de son jeu.

On ne se fait pas trop d'inquiétude quant au 1er tour - prudence avec les Tchèques tout de même - et c'est sur les matches à élimination directe que les Bleus vont devoir montrer qu'ils ont digéré quelques douloureuses défaites à l'Euro 2017 (contre l'Allemagne) et au Mondial 2019 (contre l'Argentine). La France fait partie du gratin mondial et doit le montrer.

Le joueur à suivre : Frank Ntilikina

Frank Ntilikina avait joué un rôle très important au Mondial 2019, particulièrement lors du match contre Team USA. La confiance n'est pas au plus haut après une nouvelle saison dans un semi-placard chez les Knicks. Mais peut-être y a-t-il un "Olympics Franky" comme il y a "FIBA Patty Mills" ou un "Hoodie Melo" ?

Effectif

Guards : Frank Ntilikina, Thomas Heurtel, Evan Fournier, Nando De Colo, Timothé Luwawu-Cabarrot, Andrew Albicy

Forwards : Nicolas Batum, Guerschon Yabusele, Rudy Gobert, Vincent Poirier, Petr Cornelie, Moustapha Fall.

Team USA

En général, quand Team USA monte une "Redeem Team", il n'y a pas trop de suspense. Sortis dès les quarts de finale au Mondial 2019 (cocorico), les Américains sont à Tokyo pour se faire pardonner et reprendre leur habituelle razzia internationale. L'équipe est un tout petit peu moins clinquante que ce que ne laissaient présager les premières listes à cause du Covid notamment, mais ce que Gregg Popovich va avoir entre les mains reste très solide.

Imaginez devoir défendre sur Kevin Durant, Damian Lillard, Jayson Tatum, Devin Booker sur une séquence de jeu ? Ou attaquer alors que Draymond Green, Bam Adebayo et Jrue Holiday vous font face ? Voilà le petit cauchemar qui s'annonce pour les équipes qui espèrent faire tomber l'ogre des USA.

Tout le monde a repris espoir en voyant le Nigeria et l'Australie l'emporter en préparation. Attention à ne pas croire qu'il s'agissait du vrai visage de Team USA. On a beau espérer que les Bleus réalisent un nouvel exploit, on va plutôt se dire que c'est face aux autres équipes que l'espoir est permis.

Le joueur à suivre : Kevin Durant

Kevin Durant n'a jamais perdu avec Team USA (39-0). Kevin Durant est le meilleur joueur offensif du monde, si ce n'est le meilleur joueur tout court. Il est LA raison pour laquelle on n'imagine pas Team USA repartir de Tokyo avec autre chose que la médaille d'or.

Effectif

Guards : Damian Lillard, Devin Booker, Jrue Holiday, Zach LaVine,

Forwards : Kevin Durant, Draymond Green, Khris Middleton, Jayson Tatum, Bam Adebayo, Jerami Grant, Keldon Johnson, JaVale McGee

Iran

On ne va pas faire semblant d'avoir décrypté l'Iran dans tous les sens. Néanmoins, on commence à avoir l'habitude de croiser les Iraniens dans les compétitions internationales, eux qui font généralement le job pour se qualifier sur le continent asiatique.

Cette fois encore, les Perses ne représentent pas un obstacle majeur, malgré la présence de l'ancien joueur NBA Hamed Haddadi et d'un collectif qui se connaît par coeur grâce aux campagnes vécues en commun.

Pour s'éviter du stress superflu, mieux vaut donc être conscient qu'il s'agira à nouveau d'une équipe qui ne lâchera rien. Il faut noter que durant le TQO asiatique, l'Iran a prouvé qu'il n'avait pas besoin d'avoir un scoreur dominant dans ses rangs pour remporter des matches. Ce sera sans doute à nouveau le cas ici.

Le joueur à suivre : Samad Nikkhah Bahrami

A 38 ans, le capitaine de la sélection, passé brièvement en France (Cholet et Pau), compte trois médailles d'or en FIBA Asian Cup et un vécu irremplaçable en équipe nationale. Il a été nommé porte-drapeau de son pays pour ce qui ses deuxièmes et derniers Jeux Olympiques.

Effectif

Guards : Navid Rezaeifar, Pujan Jalalpoor, Mohammadsina Vahedi, Mohammad Jamshidishafarabadi, Mohammadsmad Nik Khahbahrami, Behnam Yakhchalidehkordi

Forwards : Samad Nikkhah Bahrami, Hamed Haddadi, Mohammad Hassanzadeh, Saed Davarpanah, Michael Rostampour, Aaron Geramipoor, Arsalan Kazemi,

République tchèque

Pour la première fois de son histoire, la République tchèque va participer aux Jeux Olympiques. Comme souvent dans ces cas-là, il y a deux possibilités. Soit l'équipe sera trop intimidée par l'enjeu et passera à côté. Soit elle sera habitée par une fraîcheur et une envie de tout casser qui pourra la mener très loin.

La dynamique créée par la magnifique qualification au TQO de Victoria, où les Tchèques ont notamment battu le Canada, on parierait plutôt sur la deuxième option. Méfiance donc pour les Bleus, qui devront se coltiner, en plus de Tomas Satoransky (voir plus bas), des clients habitués aux joutes européennes comme Jan Vesely (nettement plus à l'aise qu'en NBA) ou l'ancien MVP du championnat de France Blake Schilb.

Le joueur à suivre : Tomas Satoransky

Héroïque au TQO, il est aussi le seul joueur tchèque qui a réussi à s'imposer en NBA, où il est d'ailleurs très demandé pour la prochaine free agency. Un très gros client à surveiller comme le lait pour le feu pour les Bleus et les autres adversaires de la République tchèque.

Effectif

Guards : Tomas Satoransky, David Jelinek, Ondrej Sehnal, Jakub Sirina, Tomas Vyoral.

Forwards : Patrik Auda, Jan Vesely, Blake Schilb, Ondrej Balvin, Lukas Palyza, Jaromir Bohacik, Martin Peterka.

