La carte des joueurs NBA les plus détestés par les Américains

A chaque état sa cible préférée. Les Américains sont comme tout le monde de bons gros haters et cette carte qui représente les joueurs les plus détestés de la NBA dans chaque zone le montre bien. Six joueurs sont particulièrement dans le collimateur de leur concitoyens sur la saison en cours, à en croire les données Twitter recueillies pour cette étude :

Sans grande surprise, LeBron James est le joueur le plus détesté, ou en tout cas critiqué du pays avec pas moins de 24 états dans lesquels les trolls et les détracteurs se concentrent sur sa personne.

est le joueur le plus détesté, ou en tout cas critiqué du pays avec pas moins de 24 états dans lesquels les trolls et les détracteurs se concentrent sur sa personne. Kyrie Irving frappe fort avec une place de choix dans le Midwest et sur la côté Est, notamment dans le Massachusetts, ce qui n'étonnera personne.

frappe fort avec une place de choix dans le Midwest et sur la côté Est, notamment dans le Massachusetts, ce qui n'étonnera personne. Kevin Durant n'est pas franchement apprécié en Californie malgré ses trois saisons passées à Golden State.

n'est pas franchement apprécié en Californie malgré ses trois saisons passées à Golden State. Allez savoir pourquoi, Paul George est le plus ciblé par des tweets désobligeants en Arizona

est le plus ciblé par des tweets désobligeants en Arizona En Pennsylvanie, on n'aime pas Russell Westbrook .

. Au Texas (normal), en Géorgie et en Alabama, James Harden fait figure de cible la plus courante

Ce serait amusant de faire le même exercice de géolocalisation en France, pour savoir qui des Bretons, des Corses, des Parisiens ou des Alsaciens, pour ne citer qu'eux, déblatère le plus sur LeBron, Kyrie and co.

