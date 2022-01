La faute de Grayson Allen, « la plus sale depuis longtemps » ?

La faute de Grayson Allen sur Alex Caruso et la sérieuse blessure de ce dernier continuent de faire parler. La réputation qui précédait Allen à son arrivée en NBA - il s'est fait suspendre ou écarter de l'équipe à Duke après avoir fait du croche-patte son geste défensif favori - a peut-être joué, mais on assiste à une véritable levée de boucliers contre le joueur des Milwaukee Bucks.

Sa franchise a beau le soutenir, Jrue Holiday notamment, le fait que Caruso se soit fracturé le poignet et doive manquer quasiment deux mois de NBA rend la chose difficile à encaisser. Sur le plateau de NBATV, les anciens que sont Greg Anthony (le père de Cole, le meneur du Magic) et Channing Frye, n'y sont pas allés de main morte non plus pour qualifier le geste de Grayson Allen.

"Il n'y a pas de place pour ça en NBA. On a travaillé tellement dur pour retirer du jeu des choses comme celle-là... [...] C'est dans l'intérêt du jeu qu'il en soit ainsi. Cette action aurait pu mettre un terme à la carrière de ce jeune joueur qu'est Caruso", a lancé Anthony. "C'est l'action la plus sale que j'ai pu voir depuis longtemps. Depuis des années en tout cas", a ajouté Frye.

Il est probable que Grayson Allen soit sanctionné par la ligue au regard de la blessure qu'il a provoquée. De là à dire que c'est la plus sale depuis des années... Le manque de maîtrise et la dangerosité de sa "défense" méritent une sanction, mais l'ancien Dukie n'avait vraisemblablement pas l'intention d'envoyer Alex Caruso à l'hôpital. Attention de ne pas tomber dans l'excès.

Alex Caruso blessé : Le vilain coup d’Allen lourd de conséquences