La Flight School de Michael Jordan se pose sur la Air Jordan 36

Entre 1987 et 1991 Nike et Spike Lee ont établi l'âge d'or de la publicité autour des sneakers. La collaboration entre Jordan et Mars Blackmon reste à ce jour inégalée, et chaque année les spots rivalisaient d'originalité et de second degré, pour rendre MJ certainement un petit plus "humain" aux yeux des fans. Pour la sortie de la Air Jordan 6, c'est la Flight School qui avait été présentée par Spike, pour vous permettre d'apprendre à mieux jouer au golf ou même à améliorer votre hangtime.

30 ans plus tard, la Air Jordan 36 reprend les lettrages du fameux poster et les pose sur tout l'upper avec des flèches, des étoiles et les mots “LEARN”, “HOW TO PLAY GOLF” et “HOW TO INCREASE YOUR HANGTIME”. Niveau coloris on part sur un classique noir et blanc avec un liseré rouge qui fait le tour du pied.

La formule performance de la 36 reste la même, et on ne peut que saluer cette bonne idée rendant hommage à une période bénie pour tous les sneakerheads qui se respectent.

Cette Jordan 36 sera disponible à partir du 1er juin prochain. Don't sleep !

Les images de la Air Jordan 36 Flight School