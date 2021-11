Cela faisait un moment que nous attendions d'avoir le plaisir de pouvoir jouer avec la Jordan 36, dernier fleuron technologique de Jordan Brand. Nous avions pu assister à sa présentation par ses designers, puis vous l'unboxer sur notre page Instagram. Mais nous souhaitions passer à la vitesse supérieure et tester le modèle porté par Luka Doncic, Jayson Tatum ou encore Nicolas Batum (notamment sur son fameux contre aux derniers J.O) en condition de jeu. Game time !

CONFORT

D'abord le sizing : comme toujours avec Jordan Brand, c'est du "true to size". La toebox est assez serrée comme c'est le cas sur la Jordan 35, donc si vous avez le pied large, prenez bien le temps de l'essayer. Le laçage est souple avec la particularité du patch Jumpman au milieu du pied qui cache deux passants, donc il ne faut pas se tromper quand vous tirez. C'est l'un des points communs avec la Jordan 6 auquel la 36 rend hommage. La languette est très souple, tout comme le col, ce qui donne plus le feeling d'avoir une tige mid que haute. En parlant de la languette, n'hésitez pas à la remonter de temps en temps pour éviter tout point de gêne.

Le pied est donc assez libre pour vite passer à l'action. Pour voir joué deux fois en 3 jours avec, on peut vous confirmer que la seconde fois était encore meilleure que la première. L'assise du pied est excellente sans aucun point de pression désagréable. Mais le gros upgrade de cette 36 est bien évidemment sa légèreté. Jordan Brand l'a annoncé : c'est la silhouette performance la plus légère de la glorieuse lignée, et c'est vérifié, et même bluffant. On pense tout de suite à la CrazyLight créée par Adidas en 2011, mais en beaucoup plus premium comme nous allons le voir plus tard.

Pour résumer : c'est "ready to go", les yeux fermés.

9/10

AMORTI

Pour enlever le maximum de poids, il faut plein d'air, et la Jordan 36 est celle qui comprend la plus grande couverture Zoom Air de l'histoire de la marque. Une unité complémentaire Zoom Air Strobel est placée sur tout le long du pied de la chaussure, pile au-dessus d'une autre Zoom Air unit à l'avant-pied. Cela fait penser à la Jordan 29, donc c'est vraiment bien pensé et réalisé, mais dans le même temps cela peut déstabiliser sur deux points. Tout d'abord les amoureux du "courtfeel" seront un peu frustrés, car cette 36 fait plus penser à une LeBron avec ses amortis placés partout sous le pied, qu'à une Kyrie ou une PG. La seconde chose est que la poche sur l'avant pourrait rendre la chaussure un tantinet moins stable, puisqu'elle est un peu en relief. Ce point sera gommé pour les gabarits plus lourds qui feront suffisamment pression sur l'avant du pied, mais rassurés vous pour les plus petits (que nous sommes), nous n'avons pas été gênés outre mesure une fois la balle en jeu.

8,5/10

TRACTION

Le motif de traction multidirectionnel, garantissant à la fois rapidité, changement de direction et contrôle est bien présent sur la semelle. A noter que la gomme qui forme ces motifs est très souple et tendre, ce qui peut laisser penser que cela peut s'abimer assez vite en outdoor.

L'Eclipse Plate qui dérange les puristes mais a laaaaargement fait ses preuves sur les 34 et 35 est toujours en place, et même légèrement amélioré. Sur parquet propre, on s'accroche comme Spiderman. La mousse sur le talon est ultra souple, permettant un transfert d'énergie de l'arrière vers l'avant assez bluffant, surtout avec une telle légèreté. C'est explosif et bouncy à souhait !

Sur sol plus poussiéreux, cela fait aussi parfaitement le job, un rapide passage de main sur la semelle permet un nettoyage rapide et efficace. Là encore, on sent bien que ce modèle est plus fait pour le gymnase que le playground.

9/10

DURABILITE

Le tissage transparent de l'upper aurait pu nous faire craindre le pire. Mais le matériau est renforcé partout et devient ultra solide, avec du Fuse sur l'avant pour éviter que vos adversaires n'abime votre chaussure. Sur les prises d'appui et changements de direction rien ne bouge, et le tissage montre toute sa souplesse et sa réactivité.

Mais qu'en serait il en extérieur, avec les éventuels cailloux pris sous les semelles de votre défenseur ? Egalement en ce qui concerne l'outsole avec cette fine petite bulle représentant l'amorti. Pourrait elle s'abimer ? Malheureusement nous n'avons pas la qualité des playgrounds US, et les notres sont plus caillouteux et glissants. On ne saurait donc vous conseiller de trop jouer dehors avec. Autre argument : un tissage totalement ajouré, ca ne tient pas vraiment chaud pour aller shooter l'hiver ! Alors c'est sur qu'à 180 euros on aimerait pour utiliser nos kicks partout, mais on ne peut pas non plus emmener sa Ferrari rouler en forêt !

Et pour jouer en indoor, aucun doute : c'est du solide, même du très solide.

9/10

LOOK

Jordan Brand a voulu rendre cette 36 originale en y laissant entrer le maximum de lumière possible. Vous pourrez donc mettre les chaussettes de votre choix pour y apporter une touche de couleur supplémentaire. Le tissage permettra d'imaginer mille combinaisons de coloris ce qui laisse entrevoir de belles sorties. Alors certes pour le moment les Jordan en mode performance n'ont pas le recul nécessaire pour avoir une quelconque validation de la rue. C'est pour cela que les designers insèrent des petits détails sympas rappelant les mythiques ainées. La 36 ne déroge pas à cette tendance, mais c'est certain que son shape général n'est pas vraiment taillé pour le streetwear. Toujours est il que le futur coloris "Infrared" nous a bien tapé dans l'oeil.

8/10

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par REVERSE/BasketSession (@reversemagazine)



VERDICT

La Jordan 36 est une vraie réussite, et à n'en pas douter l'un des meilleurs modèle de 2021. Légèreté incroyable, robustesse et traction au top et confort sans faille, que demander de plus ? Peut être une démonstration de sa solidité en extérieur ?

18,5 / 20