La Jordan Luka 2 prend quelques touches de Volt

La Luka 2, second modèle signature de Luka Doncic, continue son petit bonhomme de chemin et de nous offrir quelques beaux coloris. Le dernier en date va plaire aux amateurs de sobriété avec une pointe d'originalité : une base noire avec des renforts latéraux blancs, un mesh blanc avec des points noirs de tailles différentes, complété par un jaune '"volt" sur le logo de la languette, le Jumpman, la midsole et surtout sur une partie de la semelle transparente qui remonte vers l'avant.

De quoi casser le cou de vos coéquipiers et faire tourner la tête de vos adversaires.

La sortie est confirmée pour le 2 février prochain, à retrouver dans les meilleurs shops.

Les images de la Jordan Luka 2 "Black - Volt"