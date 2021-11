La leçon d’Otto Porter : comment marquer 9 pts en 40 secondes et faire exploser une salle

Otto Porter Jr commence à prendre ses repères et à voir de quelle manière il peut s'intégrer au collectif des Golden State Warriors. Dimanche, l'ancien ailier des Wizards et des Bulls a réussi son meilleur match depuis qu'il joue du côté de San Francisco. Une séquence a parfaitement résumé la confiance croissante de l'ancien n°3 de Draft : ce coup de chaud "mcgradyien" où il a planté 9 points sur trois tirs en... 40 secondes.

Deux pump fakes, un shoot rapide, le banc des Warriors qui explose et le Chase Center qui fait péter les décibels comme aux plus belles heures de l'Oracle Arena... Tout est parfait sur cette phase où les Rockets ont perdu les pédales et laissé Otto Porter s'éclater.

