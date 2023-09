Déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde, Anthony Edwards et Team USA se sont inclinés face à la Lituanie (110-104), à qui ils laissent la première place du Groupe J.

Archi dominés au début du match, les champions olympiques étaient menés 31-12 à la fin du 1er quart. Ils ont ensuite commencé à se réveiller, mais étaient à la pause toujours à 15 longueurs d’une Lituanie à l’attaque très équilibrée (9 joueurs entre 9 et 15 points aujourd’hui).

Team USA s’est relancée dès le retour des vestiaires, au point de recoller à quatre points au milieu du troisième. Dans le dur, la Lituanie réussissait à tant bien que mal à contenir les assauts américains et à garder une petite avance.

Et ce malgré un Anthony Edwards énorme : 35 pts à 14/26 (9/13 à 2-pts, 5/13 à longue distance), deux passes et 3 steals. Il a bien failli en réaliser une quatrième qui aurait pu changer pas mal de choses. A -6, sur une remise en jeu lituanienne alors qu’il restait trois secondes, il a failli provoquer une perte de balle de Kuzminskas qui venait de rentrer sur la « touche ». Celui-ci a miraculeusement remis les mains sur la gonfle avant ANT et a, deuxième miracle, envoyé une prière à 3-pts qui est rentrée. +9 pour la Lituanie qui se redonnait pas mal d’air et pouvait aborder la fin de la rencontre beaucoup plus sereinement.

Les coéquipiers de Valanciunas contrôlait tant bien que mal (deux gros trois-points d’Edwards puis Bridges) la fin de rencontre et créait l’exploit.

Les Etats-Unis affronteront mardi en quarts de finale l’Italie, qui a largement dominé Porto-Rico (73-57). La Lituanie, elle, sera opposée à la Serbie qui a démonté la République dominicaine de KAT (79-112).