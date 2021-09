La magie de Larry Bird passait même à travers la radio

Larry Bird fait partie de ces joueurs qui ont marqué durablement tous ceux qui les ont vus jouer. Il n'a pas fallu attendre que "Larry Legend" débarque en NBA pour que ses prouesses épatent le peuple. Même sans les images, un match avec la future star des Boston Celtics pouvait procurer de sacrées émotions.

Nolan Richardson, l'ancien head coach et champion NCAA avec Arkansas, racontait lors de son entrée au Hall of Fame en 2014, le jour où il a entendu parler de Larry Bird pour la première fois de sa vie. Comme beaucoup, Richardson pensait que le "Hick from French Lick" était Afro-Américain.

"J'étais en train de conduire et j'écoutais un match à la radio. C'était entre New Mexico State et Indiana State, ça ne m'intéressait pas plus que ça, mais New Mexico State était juste à côté d'El Paso. Moi j'ai été à UTEP et c'étaient nos rivaux, donc j'espérais juste qu'Indiana State gagne.

Je n'avais aucune idée de qui étaient les joueurs d'un côté ou de l'autre. Mais au bout d'un moment, un nom revenait sans cesse. "Biiiiird, marque sur la droite. Biiiiird marque encore. Oh, vous avez vu cette passe de Biiiird ?!". J'étais là en train de me dire : mais qui est ce mec, ce Biiird ?

Je ne pouvais pas le voir, mais j'essayais de l'imaginer. Une fois arrivé, je me suis dit, sans l'avoir jamais vu : 'Bon sang, qu'est-ce qu'il joue bien ce frère !' Le lendemain, quand j'ai acheté le journal et que j'ai vu la tête de Larry en photo, je me suis dit : 'Wow !' Magic (assis dans la salle, juste derrière Larry Bird, NDLR), tu sais que je t'aime, mais pas autant que Biiiird".