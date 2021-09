Quand Michael Jordan hallucinait devant la prestation de Larry Bird

Vrais reconnaissent vrais, dit l’adage. C’était le cas lors du NBA All-Star Game 1988, pour Michael Jordan et Larry Bird. La réaction du premier à la domination du second dans le concours à trois-points est priceless. Et pleine de respect.

Lors du contest, Larry Bird a battu Dale Ellis en finale pour la troisième fois consécutive. Et n’importe quel fan de NBA qui s’intéresse à l’histoire du sport a en souvenir l’image de la légende des Celtics, commençant à marcher victorieusement vers le milieu du terrain, l’index droit levé vers le ciel, avant même que son tir ne soit rentré (voir plus bas) !

Ce qui est moins connu en revanche, c’est la réaction de la plus grande star de l’histoire de la ligue devant le clinic de tir proposé par Larry Legend en demi-finale. Devant un petit poste télé avec des journalistes, Michael Jordan assiste médusé à la démonstration de force de Larry Bird. Le joueur de Boston vient d’en quiller 23 points :

« Et il n’a même pas encore enlevé son haut de survet’ », hallucinait Michael Jordan. « Je détesterais voir quand il l’enlève. Je vais vous dire, c’est dur de shooter après que Bird vient de faire 23. »

Larry Bird ? Non, Larry Legend

Michael Jordan devant l'instant classic de Bird

L’expression sur son visage dans cette vidéo publiée il y a quelques temps par NBA History en dit long :

Limite si deux ans après, il ne se disait pas dans sa tête « ce coup-ci, c’est Dieu déguisé en Larry Bird ».

Le jour où Larry Bird a été touché par la grâce

En tout cas, tant de respect entre des joueurs de ce calibre, c’est beau.

Le troisième titre consécutif de Larry Bird au 3-Point Contest