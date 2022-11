La mère de Stephen Curry révèle qu’elle a failli ne pas le garder

Dans le livre qu'elle a écrit et où elle défend le choix des femmes d'avoir recours ou non à l'avortement, Sonya, la mère de Stephen Curry, évoque la période où elle a hésité à aller au terme de sa grossesse.

Sonya Curry, la mère de Stephen Curry, sort en ce moment un livre très personnel sur la manière dont elle a dévoué sa vie à sa famille, à son éducation et à sa foi. Quelques extraits sont sortis et la génitrice du meilleur shooteur de l'histoire du basket est venue en parler dans l'émission "Your Mom", chez Bleav Network.

Le moment le plus fort concerne son récit pour illustrer l'importance, selon elle, de laisser aux femmes la possibilité de choisir ou non si elles souhaitent avorter. Cette année, la Cour Suprême a révoqué l'arrêt Roe vs Wade, laissant plusieurs états parmi les plus conservateurs interdire la pratique, même médicalisée. Cela a évidemment provoqué un tollé dans les rangs progressistes.

Sonya Curry n'y est pas allée par quatre chemins. Elle a révélé avoir avorté avant d'avoir son aîné, puis avoir également hésité à interrompre la grossesse qui a vu naître le double MVP. Elle ne regrette évidemment aucun de ces deux choix.

"En parler dans ce livre a été libérateur. C'est normal d'avoir du mal à en parler. Il fallait que des gens sachent que c'est difficile mais normal. La décision que j'ai prise de le garder est à mettre en parallèle avec celle lors de ma précédente grossesse. C'était le destin. Il ne faut pas porter de jugement sur celles qui décident de le faire. Il faut nous laisser prendre cette décision au moment où cela se présente".

Sonya Curry avait 22 ans lorsqu'elle a accouché de Stephen. Elle a ensuite donné naissance à Seth et Sydel. Bien entendu, on se dit qu'aujourd'hui c'est une chance qu'elle ait pris cette décision et offert au monde Stephen Curry. Mais ce qui est important dans le message, c'est qu'elle a été en mesure de faire également le choix inverse lors de sa première grossesse et que cela a aussi été, selon ses termes, une bénédiction sans laquelle elle n'aurait peut-être pas mis Steph au monde par la suite.

Sonya Curry speaks out about how she almost had an abortion while pregnant with Steph. Powerful stuff.@AdamsonAshley | @LisaMcCaffrey6 pic.twitter.com/5s225AZDmF — Bleav (@BleavNetwork) November 10, 2022

Stephen Curry et ses parents sont engagés politiquement. Sonya avait soutenu la décision de son fils de ne pas se rendre à la Maison Blanche en 2017 pour les célébrations du titre des Warriors, en raison de la présence du président Donald Trump. La star des Dubs, pour sa part, a récemment appelé les fans de basket et le reste de ses concitoyens à voter lors des élections de mi-mandat.

