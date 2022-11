Avec son premier titre de MVP des Finales et sa quatrième bague de champion NBA, Stephen Curry aurait pu se relâcher et être à l'origine des difficultés des Golden State Warriors dans ce début de saison. C'est en fait tout le contraire. Sans leur superstar, les Californiens auraient peut-être le même bilan que les Lakers à l'heure qu'il est et encore plus de motifs d'inquiétude.

C'est bien simple, à 34 ans, Stephen Curry est lancé sur les bases de l'une des meilleures saisons individuelles de sa carrière, si ce n'est LA meilleure.

Avec 32.6 points, 7.1 rebonds et 6.9 passes de moyenne à 51.2% d'adresse globale, 43.1% à 3 points et 68.5% au true shooting (une stat qui inclut les lancers). Dit comme ça, c'est déjà très fort. Mais ça l'est encore plus lorsque l'on s'aperçoit qu'il s'agit, après 10 matches, de ses plus hautes moyennes en carrière au scoring et au rebond, mais aussi de ses plus hauts pourcentages d'adresse et de true shooting.

Mieux encore, Curry prend plus soin du ballon que jamais ou presque, puisque ses 2.6 pertes de balle par match constituent pour le moment sa deuxième meilleure moyenne. On pourrait presque aller jusqu'à dire que le "Baby-Faced Assassin" n'a jamais perdu si peu de ballons, puisque sa marque la plus propre à ce niveau avait été établie lors de la saison 2011-2012, dans laquelle il n'avait joué que 26 matches avant de se blesser.

Dans la discussion pour le MVP ?