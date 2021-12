La NBA annule le triple-double abusé de Kevin Porter Jr

Les Houston Rockets ont tout fait pour que Kevin Porter Jr puisse réussir le premier triple-double de sa jeune carrière. Lors de la victoire face à Oklahoma City lundi, les coéquipiers de l'arrière texan se sont même brusquement écartés pour le laisser prendre son 10e rebond dans les derniers instants du match. La scène a un peu interloqué, mais puisque c'était au cours d'un match gagné, on a finalement retenu la camaraderie de la scène.

When the entire Houston Rockets roster bets Kevin Porter Jr triple double 😂 pic.twitter.com/BwaSXJv718 — Dimers.com (@DimersCom) November 30, 2021

Certains avaient un peu tiqué et soutenu que ce 10e rebond n'aurait pas dû être donné à KPJ, puisqu'Alperen Sengun avait dévié le ballon dans un premier temps. La NBA a statué mardi et donné raison aux sceptiques. La ligue a considéré que l'intérieur turc avait le contrôle du ballon lorsqu'il l'a touché. Le triple-double de Kevin Porter Jr, qui n'a donc compilé "que" 11 points, 11 passes et 9 rebonds, a donc été invalidé.

Ce n'est probablement que partie remise, puisque l'ancien joueur de Cleveland est du genre productif, même s'il enregistre quasiment autant de pertes de balle (4.3) par match que de rebonds (4.8) depuis le début de la saison. L'arrière de 21 ans, titulaire à la mène chez les Rockets, tourne à 13.3 points, 6.1 passes et 4.8 rebonds avec en revanche une adresse un peu alarmante (35.9%).

